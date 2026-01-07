Россия массированно атаковала Кривой Рог, есть раненые: первые подробности

В среду, 7 января, российская армия атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе Shahed-136. В результате удара есть восемь раненых, двое в тяжелом состоянии, сейчас они госпитализированы.

Об этом сообщили глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и врио главы Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко. По словам чиновников, угроза для города до сих пор сохраняется.

Что известно

По информации Воздушных сил ВСУ, сообщение о движении вражеских дронов-камикадзе появилось в 16:54. Также фиксация новых вражеских роев БПЛА была зафиксирована в 16:58 и 17:22.

Александр Вилкул сообщил, что в результате ударов из-за аварийной остановки электроснабжения отключились крупные насосные горводоканала.

"Насосные переходят на генераторы, но точно будет просадка давления, особенно для верхних этажей. Также аварийно отключились несколько крупных котельных, перезапуск – около двух часов. Также, наверное, прошли большие гидроудары в трубах", – информирует он.

Вилкул добавил, что по состоянию на сейчас в результате обстрела госпитализированы восемь раненых, двое из них сейчас в операционной, в крайне тяжелом состоянии. Добавляется, что город продолжает находиться под вражеской атакой.

Напомним, вечером во вторник, 6 января, российская армия устроила массированную атаку на Днепр. После удара баллистикой враг направил на город несколько групп ударных БПЛА, прозвучала серия мощных взрывов, есть разрушения. Известно как минимум о семи пострадавших, среди них, по словам мэра города Бориса Филатова, есть дети. Своими эмоциями после обстрела поделились и горожане.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр. Удар беспилотников повредил резервуары завода, принадлежащего американской компании "Бунге". Из-за этого на городские дороги вылилось несколько сотен тонн масла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!