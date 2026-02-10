Оккупанты атаковали Украину 125 БПЛА: силы ПВО сбили 110 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 10 февраля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 110 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 125 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово – РФ, более 70 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 враждебных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

Напомним, ночью 10 февраля российская террористическая армия продолжила обстреливать населенные пункты в Запорожской области. В городе Вольнянск путинские войска нанесли прицельный удары по частному дому. Вследствие военного преступления ранены четыре человека, среди них маленький ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики во время воздушных атак на Украину прибегли к новой тактике. Это – полет дронов на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления.

