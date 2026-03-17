Оккупанты атаковали Украину 178 БПЛА: силы ПВО сбили 154 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 17 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 154 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 178 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, более 110 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Последствия по регионам

В Днепропетровской области вследствие обстрелов два человека получили ранения. Враг атаковал три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

На Никопольщине бил по Никополю, Марганецкой и Красногригорьевской громадах. Вследствие атаки повреждена агрофирма.

На Синельниковщине россияне попали по Покровской и Украинской громаде. Возник пожар, огонь уничтожил два частных дома, хозяйственные постройки и нежилое здание. Еще один частный дом поврежден. Пострадала 63-летняя женщина.

В Богдановской громаде Павлоградского района разрушены два частных дома, еще 3 – повреждены. Избитые автомобили. Ранена 30-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Одесской области в результате ночной атаки по южной части региона повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.Пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В связи с атакой в ​​Одесской области отмечаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 марта российская террористическая армия нанесла удары по Запорожью. Вследствие обстрела областного центра среди мирных жителей есть пострадавшие. По предварительным данным, враг атаковал город ракетами.

