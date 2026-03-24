Оккупанты атаковали Украину десятками ракет и почти 400 БПЛА: силы ПВО сбили 390 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 24 марта снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 390 целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 392 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, более 250 из них – "Шахеды".

Также враг применил 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Курская обл., ТОТ Донецкой обл.); 18 крылатых ракет Х-101 (район пуска – из воздушного пространства над Каспийским морем);5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска – Брянская обл.); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31 (район пуска – Курская обл., ТОТ Донецкой обл.).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников разных типов: 18 крылатых ракет Х-101; 5 крылатых ракет Искандер-К; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69; 365 БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 10 локациях. Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

Последствия по регионам

В Днепропетровской области враг более 20 раз атаковал два района беспилотниками и артиллерией. Ранения получил один человек.

На Никопольщине страдал районный центр, Мировская, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громады. В районе повреждены жилые дома.

На Синельниковщине под ударом были Шахтерское, Васильковское и Славянское общества. В результате обстрелов возник пожар. Повреждены частные дома и инфраструктура. Пострадала 76-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В Черкасской области силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждений от падения обломков, по предварительным данным, тоже нет. Обследование территории продолжается.

В Николаевской ОВА сообщили, что ночью и под утро враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку на регион, велась боевая работа Информация о пострадавших и повреждениях отсутствует.

Напомним, ночью 24 марта оккупационная армия РФ нанесла комбинированный удар по Запорожью. Вследствие обстрела погиб человек, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. В ходе атаки враг применил дроны-камикадзе и ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта российская террористическая армия нанесла удары по Полтавской области. Враг применил дроны-камикадзе и баллистические ракеты. Вследствие вражеской атаки погибли две человека, многие получили ранения.

