Под прицелом была железная дорога: оккупанты атаковали Украину 86 БПЛА: силы ПВО сбили 53 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 2 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 53 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 86 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 6 локациях.

Ситуация по регионам

Во время воздушной тревоги в Черкасской области фиксировали пролет трех российских БПЛА. Все дроны были обезврежены силами и средствами ПВО. Последствий для инфраструктуры нет.

В Киевской области в результате вражеского обстрела травмирован мужчина 1977 года рождения. В городе Буча в результате атаки возник пожар двухэтажного здания нефункционирующего санатория. Пожар был ликвидирован в 02:13 на площади 600 кв. метров.

В Днепропетровской области под огнем артиллерии и под ударами FPV-дронов был Никопольский район. Пострадали районный центр и Покровская громада. По уточненной информации, в Марганецкой громаде есть разрушение из-за попадания беспилотника. Повреждены два частных дома и газопровод.

На Покровскую громаду Синельниковского района российские войска направили БПЛА, в результате чего загорелись частный дом и два легковых автомобиля. Обошлось без погибших и пострадавших.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба завил, что россияне в ночь на 2 октября нанесли массированные удары по Одессе и области, а также по Киевщине. Кроме того, десятки дронов враг направил по мирным на Днепропетровщине и Запорожье.

В Одесской области целью путинских террористов стала железнодорожная инфраструктура. Осколочные ранения получил машинист поезда, ему оказывается вся необходимая помощь.

Также были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных громад на севере Украины, в частности, в Конотопе. Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, на утро все продолжили движение. Некоторые поезда Черниговского и Сумского направлений следуют с задержкой.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года украинские силы противовоздушной обороны сбили более 10 тысяч воздушных целей армии РФ. Больше всего было уничтожено дронов, в частности разведывательных и ударных, а также немало ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября около 16:00 российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины и Киевщины. В результате обстрелов были поражены важные объекты, что привело к масштабной аварии в сети и отключению электроснабжения для 307 тыс. потребителей в нескольких районах области.

