Оккупанты атаковали Украину ракетой "Искандер" и 116 БПЛА: силы ПВО сбили 109 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 21 мая снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 109 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 116 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма.

Также противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Последствия в регионах

Утром 21 мая российская оккупационная армия нанесла очередные удары по Днепру. Целью путинских террористов снова стали квартиры мирных жителей. Вследствие обстрела пострадали две женщины.

По предварительным данным, российские войска применили дроны-камикадзе для удара по областному центру. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА в направлении Днепра около 3:30 утра. Вторую волну дронов на областной центр россияне направили спустя час – около 4:30.

В Черкасской области тревоги ночью раздавались во всех районах. Защитники уничтожили два российских БПЛА. Травмированных нет, последствий падения обломков тоже.

Напомним, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру. Враг ударил по городу баллистической ракетой, раздался сильный взрыв. Известно по меньшей мере о двух погибших и шести пострадавших.

Как писал OBOZ.UA, в Одессе правоохранители вместе со специалистами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 20 мая провели спецоперацию по изъятию вражеского дрона из стены многоэтажки. Российский беспилотник застрял на уровне 15 этажа в стене 24-этажного жилого дома после ночной атаки захватчиков.

