Оккупанты атаковали Украину ракетами "Искандер" и 132 БПЛА: силы ПВО сбили 114 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 16 июня снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили баллистические ракеты и десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Видео дня

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 114 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 132 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Шаталово, Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Также захватчики запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Главные истории дня

Зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Последствия в регионах

В Днепропетровской области вследствие российских ударов один человек получил ранения. Более 10 раз враг атаковал два района беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. В результате обстрелов изуродованы инфраструктура и автомобиль. Пострадал 39-летний мужчина.

В Синельниковском районе россияне били по Шахтерской громаде. Там после обстрелов повреждены многоквартирный дом и автомобили.

В Харьковской области российские оккупанты атаковали беспилотниками город Балаклея. В результате удара пострадали 8 человек, в том числе – двое детей. На месте попадания возникли пожары.

Напомним, в ночь на 15 июня российская террористическая армия осуществила очередную серию крупномасштабных ударов по территории Украины. Массированными обстрелами диктатор РФ Владимир Путин преследует две главные цели – сломить волю украинцев к сопротивлению и замаскировать собственную слабость.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского обстрела 15 июня в Киеве был поврежден фасад Национального дворца искусств "Украина", есть разрушения и на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

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