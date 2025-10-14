Оккупанты атаковали Украину 96 БПЛА: силы ПВО сбили 69 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 14 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 69 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 96 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений:Миллерово, Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ Крыма, более 60 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Вечером 13 октября по Покровской громаде Днепропетровской области враг ударил авиабомбами. В результате обстрела пострадали мужчины 26 и 32 лет. Также зафиксировано повреждение инфраструктуры. По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами, попал по райцентру и Покровской общине.

Начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович заявил, что ночью 14 октября российские войска продолжили уничтожать объекты критической инфраструктуры региона.

По информации ОВА, повреждения зафиксированы на территории Долинской и Новопражской громад. Без света остались 5 населённых пунктов, на объектах пожары ликвидированы.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина может оказаться вынужденной импортировать электроэнергию из-за российских атак на инфраструктуру. По его словам, не исключено, что получать электроэнергию от других стран Украина начнет уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 октября российский беспилотник атаковал общежитие одного из учебных заведений в Киевском районе Харькова. В результате взрыва повреждена крыша и более 20 окон. Пострадавших людей нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!