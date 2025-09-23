Оккупанты запустили по Украине баллистику и более сотни дронов, есть последствия: в Воздушных силах раскрыли, сколько целей сбито

Российская оккупационная армия в ночь на 23 сентября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и ракеты.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 103 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 115 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское – ВОТ Крыма, около 60 из них – шахеды.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Россияне продолжали ночью терроризировать Днепропетровскую область. По Кривому Рогу российские войска ударили БПЛА, в результате чего повреждено предприятие. В Синельниковском районе в результате атаки беспилотниками возникли пожары, горели частный дом и хозяйственная постройка, а еще фермерское хозяйство. Защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 10 беспилотников.

В Кировоградской области враг снова совершил дроновую атаку по объекту инфраструктуры. В областной военной администрации уточнили, что обошлось без пострадавших. Пожар локализовали спасатели ГСЧС. На месте работают все соответствующие службы.

В небе над Черкасской областью фиксировали пролет пяти российских БПЛА. Все дроны были уничтожены силами и средствами ПВО, обращений по поводу повреждения имущества пока нет.

В Полтавской области силы и средства ПВО в очередной раз отражали атаку вражеских БПЛА. В Миргородском районе обломки беспилотника упали на открытой территории, обошлось без последствий. В Полтавском районе зафиксировано попадание по зданию одного из предприятий. Возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС, обошлось без пострадавших.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 23 сентября осуществили авиационный удар по Запорожью. Зафиксировано несколько взрывов и пожаров в городе, есть повреждения частной и промышленной инфраструктуры. Под завалами погиб мужчина.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что буквально утром 22 сентября в Запорожье прогремели взрывы: облцентр оказался под атакой российских войск. На местах попаданий вспыхнули пожары, есть разрушения. Известно о четырех раненых и трех погибших: тело третьей жертвы нашли под завалами полностью разрушенного дома.

