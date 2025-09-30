Оккупанты атаковали Украину 65 БПЛА: силы ПВО сбили 46 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 30 сентября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 46 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 65 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма, более 40 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны. Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Напомним, ночью 30 сентября российские террористы совершили очередное зверское преступление в Сумской области. В селе Чернетчина Краснопольской громады россияне прицельно ударили дроном по жилому дому. Вследствие атаки погибли супруги с двумя маленькими детьми.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне оккупанты устроили массированную комбинированную атаку на наше государство: враг запустил сотни "Шахедов", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95МС. Под ударами оказались, в частности, Киев и область. Зафиксированы многочисленные разрушения, десятки людей пострадали, четверо – погибли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!