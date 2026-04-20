Оккупанты атаковали Великий Бурлук на Харьковщине: пострадали три человека. Фото и видео

В ночь на 20 апреля россияне атаковали Великий Бурлук на Харьковщине. Вражеские дроны попали в трехквартирный дом, там вспыхнул пожар.

Известно о трех пострадавших, в целом же в области с вечера прошлого дня от вражеского террора пострадали шесть человек. О последствиях атаки рассказали в ГСЧС и в Харьковской областной прокуратуре.

Войска РФ ударили по Великому Бурлуку

Удары двумя беспилотниками россияне нанесли по поселку около 00:30 20 апреля.

В результате атаки повреждены частные дома. Также враг попал по трехквартирному жилому дому, там вспыхнул масштабный пожар на площади 200 кв м.

Пострадали трое гражданских: 55-летний мужчина, а также женщины 88 и 80 лет.

"Спасатели ГСЧС работали в сверхсложных условиях под угрозой повторных ударов, чтобы оперативно ликвидировать огонь и не допустить его распространения на соседние дома. Медики ГСЧС оказали необходимую помощь пострадавшим", – отметили в ГСЧС.

Другие удары оккупантов по Харьковщине

За час до удара по Великому Бурлуку, около 23:30 19 апреля, под массированной атакой вражеских дронов типа "Шахед" находилось село Берестовенька Берестинского района.

"Установлено, что применены около 10 беспилотников. Повреждены помещения агрофирмы, частные жилые дома. Две женщины в возрасте 39 и 78 лет получили острую реакцию на стресс", – говорят в прокуратуре региона.

А около 18 часов того же дня захватчики ударили по поселку Белый Колодец Чугуевского района. Ранения получил 53-летний мужчина.

"Под процессуальным руководством окружных прокуратур Харьковской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, также этой ночью и утром россияне нанесли несколько ударов по Харькову. Попадания фиксировались на территории Основянского района города. На утро известно о двух пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!