Оккупанты атаковали Запорожский район: поврежден дом, есть пострадавшие

В среду, 27 мая, Россия атаковала прифронтовые населенные пункты Запорожского района FPV-дронами. В результате ударов ранения получили две женщины, также повреждены и частично разрушены жилые дома.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Россияне атаковали прифронтовые общины FPV-дронами

По словам Федорова, российские войска нанесли удары FPV-дронами по мирным жителям прифронтовых громад Запорожской области.

Одна из атак произошла в Юрковке, где российские террористы ранили женщину и разрушили жилой дом.

"В Юрковке в результате атаки дрона ранена 58-летняя женщина, поврежден частный дом", – сообщил глава ОВА.

Еще один удар оккупанты нанесли по Марьевке. Там после удара возник пожар.

В этом прифронтовом селе в результате российской атаки пострадала 65-летняя местная жительница. По словам Федорова, удар дрона частично разрушил ее дом, а также в результате прилета возникло возгорание.

Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Россия регулярно атакует гражданскую инфраструктуру Украины

Российские войска регулярно наносят удары по украинским городам и селам из различных видов вооружения – ракетами, авиабомбами, артиллерией и ударными дронами.

Под обстрелы систематически попадают жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, учебные заведения и энергетические объекты в разных регионах Украины.

Так вечером того же дня, 27 мая, враг обстрелял Корабельный район Херсона и попал по детской площадке возле жилых домов. Погиб мужчина, три человека также получили ранения: это мама с двумя детьми.

Днем 27 мая, российские захватчики беспилотниками нанесли удар по Одесской области. В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 11 человек, среди которых – двое детей.

В ночь на 27 мая, страна-агрессор Россия устроила массированную дроновую атаку на Чернигов. В городе раздавались взрывы, под ударом оказались деревообрабатывающее предприятие, логистическая компания и критическая инфраструктура областного центра.

26 мая оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. В результате вражеского ударапострадали 15 жителей областного центра, среди них младенец. Также взрывная волна повредила здания и автомобили.

