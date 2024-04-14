Оккупанты атакуют на нескольких направлениях, ВСУ сдерживают попытки прорваться: на фронте за сутки произошло 76 боевых столкновений

Оккупационная армия РФ продолжает наступать на нескольких направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток на фронте произошло 76 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия продолжаются на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 14 апреля.

В течение суток войска РФ нанесли один ракетный и 109 авиационных ударов, совершили 115 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под авиационными ударами были населенные пункты Волфино, Павловка Сумской области; Загрызовое, Боровая, Слобожанское, Веселое, Первомайское, Копанки, Колодцы Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Уманское, Верхнеторецкое, Бердичи, Карловка, Старомихайловка, Водяное, Антоновка, Екатериновка, Курахово, Владимировка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Березино Днепропетровской области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый, Опытное, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 9 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении захватчики 6 раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 3 безуспешных атаки позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, 2 наземных станциях управления БпЛА и зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

Напомним, 13 апреля во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. Выяснилось, что в ходе этой атаки украинские защитники успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" врага.

Ранее сообщалось, что Украина получила ощутимый результат международной работы – Германия предоставит ВСУ дополнительный Patriot. Продолжаются переговоры по этому направлению и с другими международными партнерами.

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