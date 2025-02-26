Оккупанты атакуют Сумщину новыми БПЛА: в полиции предупредили об опасности

В Сумской области российские оккупационные войска начали использовать новый тип беспилотников для ударов по мирному населению. В течение последней недели Сумы пять раз подверглись атакам этих дронов, снаряженных взрывчаткой.

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Вследствие этих ударов РФ погиб человек, еще трое получили ранения, также взрывы повредили автомобили и жилые дома. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Там показали, как выглядят эти новые БПЛА, и призвали людей быть бдительными.

Как выглядит дрон:

– серого цвета, похож на самолтик;

– два крыла расположены "этажеркой";

– электродвигатель сзади, толкающий винт;

– маленький размер, малозаметный, тихий в движении;

– имеет боевую часть весом около 3 кг.

"Не игнорируйте уведомления о воздушной тревоге и находитесь в укрытии. Будьте внимательны – хотя эти дроны почти бесшумные, их все же можно увидеть. Если видите подозрительный объект, сразу сообщайте полиции", – призвали в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля войска РФ атаковали двумя беспилотниками Сумы. Вследствие вражеской атаки погиб гражданский. Кроме того, россияне обстреляли 13 громад региона. В области погиб еще один человек, двое получили ранения.

Под утро 25 февраля российские войска снова атаковали Сумы ударными дронами. Зафиксировано попадание на базе отдыха на озере Чеха в городе, повреждения получили многоэтажки и другие сооружения.

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