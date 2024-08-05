Оккупанты били по Никопольщине дронами и артиллерией: повреждена инфраструктура и дома. Фото

Армия государства-агрессора России в течение воскресенья, 4 августа, снова нанесла серию ударов по Никопольскому району в Днепропетровской области. Враг использовал для своих террористических атак против мирного населения артиллерию и ударные дроны.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак на своем канале в Telegram. Под вражеским ударом был город Никополь, а также Красногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады.

По словам главы ОВА, в результате обстрелов есть повреждения инфраструктуры и двух предприятий.

"Повреждены почти десяток частных домов, семь хозяйственных сооружений, парник. Изувечены несколько линий электропередач", – написал Лысак.

По последним данным, к счастью, пострадавших в результате сегодняшних атак нет.

Напомним, что утром 1 августа войска России нанесли удар по артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела погибли две женщины – мама и дочь. Младшей женщине было 40 лет, старшей как раз исполнилось 72 – она погибла в свой день рождения.

А в результате обстрелов 31 июля в Никопольском районе пострадал 69-летний пенсионер. Российские террористические войска повредили пятиэтажку и четыре частных дома, а также три хозяйственных постройки, заборы, газопровод.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 4 августа сбили все пять российских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. В то же время враг нанес удары четырьмя ракетами.

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