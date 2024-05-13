Оккупанты бросили много сил на захват Очеретиного: военный рассказал о ситуации. Карта

Страна-агрессор Россия бросила много сил на захват села Очеретино в Покровском районе Донетчины. Враг стремительно продвигался на этом участке Авдеевского фронта, но пока его действия застопорились.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире "Киев24". Напомним, что армия РФ фактически через месяц совершила прорыв и закрепилась в населенном пункте.

"После оккупации Очеретиного продвижения врага были довольно быстры и динамичны. Но за последние четыре-пять суток продвижений уже нет", – отметил он.

Военный предположил: вероятно, оккупанты понимают, что через несколько недель Силы обороны получат больше оружия.

"Возможно, мне хотелось бы так думать, я прошу вашего понимания. Но враг, когда понимал, что мы через три-четыре недели усилимся, просто бросился всем тем, чем у него были силы", – считает Иевлев.

Он признал, что у ВС РФ очень много техники и боекомплекта, чтобы обеспечить огненный шквал ночью и утром. Однако военный надеется: все, что захватчики могли таким броском, они уже сделали на этом участке Авдеевского фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, израильский военный обозреватель Давид Шарп заявил: то, что произошло в Очеретино, не должно было случиться. Российский прорыв привел к тому, что несколько соседних участков фронта оказались под угрозой покидания ВСУ.

Со своей стороны экс-замначальника Генштаба Игорь Романенко объяснил, что украинская оборона в районе села Очеретино оказалась самой слабой. Оккупанты воспользовались этим, пытаются вводить на этот участок фронта новые силы и наращивать наступательные усилия.

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