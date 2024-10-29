Оккупанты бунтуют и отказываются идти в штурмы на Запорожском направлении: в 'Атеш' раскрыли подробности

Российские оккупанты отказываются штурмовать позиции украинских войск на Запорожском направлении. Захватчики боятся, что наступление станет для них дорогой в один конец.

Видео дня

При чем подобные случаи происходят всё чаще. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агенты движения из 1440-го мотострелкового полка рассказали, что отдельные взвода отказываются переходить в наступление в Запорожской области. В свою очередь тех оккупантов, которые не хотят штурмовать позиции ВСУ, задерживает военная полиция.

В связи с частыми случаями отказов идти в наступление российское военное руководство планирует привлекать новые подразделения на Запорожское направление. К штурмовым действиям командование РФ планирует завлечь солдат срочной службы.

"Это происходит на фоне заверений военно-политического руководства о том, что военнослужащие срочной службы не будут участвовать в "СВО". Но они не были бы собой, если бы не врали", – говорится в заявлении "Атеш".

Напомним, сотрудники южнокорейской разведки поделились с представителями НАТО доказательствами того, что подразделения армии Северной Кореи уже действуют в Курской области России. Тем временем российский диктатор Владимир Путин вкратце признал нехватку рабочей силы в стране, но уверял, что уровень безработицы у них низкий.

Ранее воины Сил обороны Украины показали, как подбили на фронте группу оккупантов на мотоциклах. После прилета FPV-дрона один россиянин стал "тяжелым трехсотым", а второй – забрал его вещи и сбежал, бросив "побратима" умирать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!