Оккупанты депортировали жителей села Нечаево в Херсонской области: в дома украинцев селятся военные РФ – ЦНС

Российские военные преступники продолжают терроризировать жителей временно оккупированной части Херсонской области. Так, захватчики принудительно депортировали жителей села Нечаево.

Видео дня

Россияне выселили людей из их жилья, чтобы расквартировать там своих военных. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Населенный пункт расположен вблизи Олешек. Кроме того, что террористы отбирают дома у местных жителей, враг активно занимается мародерством.

"Так и выглядит "российское освобождение", а именно замещение собой местных и грабеж последних. В то же время местных вывезли на юг, где им без средств к существованию не останется иного выхода, кроме как получение паспорта врага для получения выплат в 10 тыс. рублей", – говорится в сообщении ЦНС.

При этом российские оккупанты закрыли выезд на подконтрольные правительству Украины территории и не позволяет пользоваться гривной. Если в домах местных жителей находят украинскую валюту – ее "конфискуют".

Напомним, оккупанты увеличили темпы депортации украинцев, проживающих на временно захваченных территориях, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарные условия.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно трудно остаться на родине сиротам.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики незаконно вывезли из Луганской области 40 украинских детей. Из Лисичанска и Северодонецка их депортировали в Ставропольский край России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!