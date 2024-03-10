Оккупанты для удара по Мирнограду использовали улучшенные авиабомбы: Лиховой объяснил нюансы

В ночь на 10 марта оккупационные войска России нанесли удар по Мирнограду на Донетчине. Для атаки по городу враг использовал улучшенные авиабомбами.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телеканала "Мы-Украина". По его словам, оккупанты во время атаки применили не С-300, как предполагали ранее, а планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН.

"Начальная информация была, что враг применил ЗРК С-300. Однако, по уточненной поступившей от Нацполиции информации, россияне применили три единицы – планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН. Это уже речь идет о новом этапе развития их КАБов, ФАБов ", – объяснил спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления.

Представитель уточнил, что в КАБах и ФАБах есть модуль планирования и коррекции. Он предположил, что буква "Б" в применяемых оккупантами против Мирнограда бомбах, вероятно, означает "баражирование".

"Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену вот этим-то классическим старым ФАБам, превращенным в КАБы. И они имеют дополнительные функции планирования, дополнительные силовые установки", – отметил спикер.

Лиховой отметил, что в связи с этими усовершенствованными авиабомбами, нам необходимо готовиться к новым вызовам и новым задачам противовоздушной обороны.

"Но, как видим, они тоже не прицельны, поражают жилые дома, гражданские. Здесь ничего со стороны преступной тактики ведения войны московитами не меняется", – добавил спикер.

Напомним, что в ночь на 10 марта российская армия нанесла ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. В результате теракта ранения получили 10 человек. Для удара по мирным жителям враг применил три ракеты.

Ранее сообщалось, что 10 марта Винницкая область оказалась под атакой российских дронов-камикадзе типа Shahed. Попадания в регионе не допущены, но возник пожар из-за падения обломков сбитых целей.

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