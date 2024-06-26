Оккупанты до сих пор заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске: в ОТГВ 'Харьков' рассказали о ситуации

В Волчанске (Харьковщина) на агрегатном заводе до сих пор заблокированы оккупанты. Россияне совершают атаки, но наши защитники их отбивают.

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О ситуации в эфире "Радио Свобода" рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх. Предварительно, на заводе находятся примерно две сотни россиян.

"Этот анклав остается заблокированным Силами обороны Украины. Другие российские силы пытаются пробиться туда... Вроде бы на помощь. Они совершают атаки, но наши Силы обороны их отбивают", – отметил он.

15 июня военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что около 200 военных РФ оказались в окружении на Волчанском агрегатном заводе после того, как пытались форсировать реку Вовча. Позже аналитики проекта DeepState сообщили, что Силы обороны Украины взяли под контроль подходы к этому заводу.

Как сообщал OBOZ.UA, разрешение украинским военным ограниченно бить западным оружием по России позволило уменьшить террор оккупантов в Харькове. Кроме того, армия страны-агрессора больше не чувствует себя в безопасности за линией государственной границы.

Ранее издание Associated Press писало, что в конце мая 2024 года 90 тысяч оккупантов готовились к новому наступлению на границе с Украиной. Именно в этот момент США разрешили бить по РФ своим оружием. В результате были уничтожены целые колонны оккупантов, которые двигались в сторону границы с Украиной.

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