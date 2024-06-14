Оккупанты FPV-дроном атаковали полицейских в Купянском районе: появились данные об их состоянии

Российские оккупанты в четверг, 13 июня, нанесли удар FPV-дроном по Купянску на Харьковщине. В результате вражеской атаки пострадали три человека – гражданский мужчина и двое полицейских. Они получили ранения разной степени тяжести.

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Об этом сообщили в полиции Харьковской области. Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали.

Враг совершил атаку около 16:50. Российский дрон попал в проезжую часть именно тогда, когда служебный автомобиль полиции двигался по дороге.

В момент обстрела в автомобиле находились два сотрудника Купянского районного отдела полиции. Их доставили в медучреждение взрывными травмами.

Неподалеку находился прохожий – 60-летний мужчина. Он также получил взрывную травму и обломочное ранение. Пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Полицейские документировали последствия военного преступления.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ.

Как сообщал OBOZ.UA, кафиры начали чаще бить по Херсонщине FPV-дронами и сбрасывать на людей взрывчатку. В результате пострадали среди мирного населения.

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