Оккупанты готовят ''эвакуацию'' населения с захваченных территорий Херсонщины и Запорожья и называют сроки – Генштаб

Российская оккупационная армия начинает готовиться к так называемой "эвакуации" мирного населения с захваченных территорий. В Запорожской и Херсонской областях людей вывозят во временно оккупированный Крым.

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Более того, захватчики угрожают принудительной "эвакуацией" до конца апреля. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 8 апреля.

Оккупанты активизировали подготовку по "эвакуации" местного населения на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым с территории Запорожской и Херсонской областей.

В частности, в Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения по поводу возможной "эвакуации". В ходе опроса врагом проверяется наличие паспорта, прописка и уровень образования.

Также зафиксирован периодический выезд автобусов с желающими эвакуироваться. В Генеральном штабе отметили, что российские захватчики распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная "эвакуация" гражданского населения.

Напомним, коллаборанты во временно оккупированном Россией Бердянске Запорожской области, похоже, не сомневаются в Вооруженных силах Украины и в их способности освободить захваченную часть региона. Они готовятся к бегству и составляют списки тех, кто "подлежит эвакуации" в первую очередь.

Ранее сообщалось, что на участке от Мариуполя до Бердянска войска РФ готовятся к контрнаступлению ВСУ: оккупанты установили там "зубы дракона", предназначенные для остановки движения бронетехники.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированных территориях Запорожской области коллаборанты начали продумывать план побега на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины. Предатели надеются, что в течение считанных часов им удастся сбежать в оккупированный Крым.