Оккупанты готовят репрессии в отношении украинцев в День памяти жертв Голодомора

Российские оккупанты делают все, чтобы стереть национальную память у украинцев на временно оккупированных территориях Украины. Сейчас они готовят репрессии в отношении наших сограждан, которые в субботу, 23 ноября, будут чтить память жертв голодоморов, ставших следствием человеконенавистнической политикой Москвы.

Видео дня

Захватчики призвали местных жителей сдавать украинцев, кто зажжет вечером свечи в память о безвинно убитых предках или как-то иначе будет проявлять скорбь. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Накануне дня памяти жертв голодомора, вызванных античеловеческой политикой российских оккупантов, враг готовится к репрессиям. Россияне пытаются зачистить любое упоминание о своем преступлении, в результате которого погибли миллионы украинцев. Именно поэтому на временно оккупированных территориях Украины враг сразу уничтожил любые напоминания о трагедии: от памятников до музейных экспозиций", – отметили в ЦНС.

В Центре добавили, что особенно рьяно на украинских патриотов российские захватчики будут "охотиться" в День памяти жертв Голодомора, который в этом году приходится на 23 ноября.

"Оккупанты призвали сдавать всех, кто будет зажигать свечи памяти в субботу, или проявлять другие признаки скорби. Такими запугиваниями враг хочет стереть у украинцев национальную память. Однако эти намерения напрасны, ведь для украинцев жизнь соотечественника значит гораздо больше, чем жизни россиян для россиян, которые никто не ценит", – уверены в ЦНС.

Там призвали украинцев на ВОТ приблизить возмездие для захватчиков и сообщать о преступлениях россиян, предателях или координатах вражеских складов по ссылке.

Напомним, ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чествует память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов: в этом году он приходится на 23 ноября.

Учрежден День памяти жертв Голодоморов с 26 ноября 1998 года, когда тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ.

В этот день каждый год в 16 часов наступает общенациональная минута молчания. После этого украинцы оставляют на подоконниках зажженные свечи памяти.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября ПАСЕ признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. До этого соответствующие решения приняли в ряде стран мира, среди последних это сделал парламент Швейцарии.

Тем временем оккупанты в Луганске снесли памятники жертвам Голодомора и сталинских репрессий.