Оккупанты готовятся блокировать персонал на ЗАЭС: людей могут держать в заложниках – 'Энергоатом'

Российские военные преступники на оккупированной Запорожской атомной станции готовятся блокировать персонал и удерживать в заложниках. Оккупанты уже свезли на территорию АЭС запас провизии и воды и, вероятно, просто не отпустят людей после одной из смен.

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Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом". Там напомнили, что подобный трюк оккупанты уже проделывали в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации.

Причиной таких планов россиян на этот раз, как отметили в "Энергоатоме", вероятно, является бешеный дефицит профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации ЗАЭС, и опасения украинского контрнаступления.

Напомним: ранее оккупанты похитили еще четырех работников Запорожской АЭС, которых вывезли в неизвестном направлении. Все четверо человек считались лояльными оккупационному руководству станции, они подписали контракты с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", однако не предоставили оккупантам свои российские паспорта: то ли вообще их не получили, то ли тщательно скрывают. Возможно, чтобы после деоккупации не попасть в список коллаборантов.

Кроме того, россияне готовят план "эвакуации" с Запорожской атомной электростанции во временно захваченном Энергодаре. Коллаборантам уже передали соответствующие предупреждения. Они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– мэр Мелитополя в Запорожской области Иван Федоров сообщил, что оккупанты набрали неквалифицированный персонал на захваченную ЗАЭС, расположенную в Энергодаре. "Охраняют" ЗАЭС ныне охотники и оленеводы из Якутии;

– 13 апреля в "Энергоатоме" сообщили, что у машинного зала 4-го энергоблока на ЗАЭС взорвалась мина российских оккупантов. Захватчики пытались быстро скрыть следы, чтобы эксперты МАГАТЭ не узнали о случившемся.

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