Оккупанты пытались все скрыть: возле энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина

Возле машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской АЭС взорвалась мина российских оккупантов. Захватчики пытались быстро скрыть следы, чтобы эксперты МАГАТЭ не узнали о произошедшем.

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Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом". Как отмечается, военные РФ продолжают превращать ЗАЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции, и это не может не иметь последствий.

"По информации источников, у машинного зала 4-го энергоблока раздался взрыв. Как заявили сами ядерные террористы, сдетонировала их мина", – сообщили на предприятии.

Звуки взрыва услышали украинские атомщики, которые продолжают работать на станции. Однако оккупанты пытались "успокоить" их и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

"Крупнейший атомный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников, в то время как украинский персонал отчаянно пытается удержать ядерную и радиационную безопасность всего континента", – заявили в НАЭК "Энергоатом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты готовят план "эвакуации" с Запорожской АЭС. Коллаборантам и привезенным сотрудникам "Росатома" уже передали соответствующие предупреждения, рассказали в Центре национального сопротивления.

– Оккупанты похищают работников ЗАЭС для "профилактических бесед". Они "убеждают" работников станции получать паспорта России.

– Накануне захватчики вывезли в неизвестном направлении четырех работников ЗАЭС. Все четверо считались лояльными оккупационному руководству и подписали контракты с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".