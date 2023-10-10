Оккупанты готовятся к обороне Евпатории, партизаны проследили за еще одним аэродромом врага в Крыму. Фото

Российские оккупанты готовятся к приходу Сил обороны Украины во временно оккупированный Крым: одну из вражеских стрелковых позиций обнаружили на въезде в Евпаторию. В то же время партизаны продолжают собирать данные как о фортификационных сооружениях захватчиков, так и о военных объектах врага.

В частности, не спускают глаз они с российского военного аэродрома "Ореховское", расположенного неподалеку от Евпатории. О происходящем возле этого временно оккупированного города рассказали агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Так, партизаны продолжают фиксировать приготовления оккупантов к обороне захваченного полуострова от Сил обороны Украины.

"Агенты "Атеш" обнаружили оборонительную стрелковую позицию россиян у въезда в Евпаторию. Рашисты готовятся к обороне Крыма, но мы все видим и передаём информацию о каждом фортификационном сооружении", – отмечено в сообщении.

Видео дня

В то же время партизаны не спускают глаз с военного аэродрома "Ореховское", расположенного недалеко от Евпатории.

"Предварительно выбрав безопасный маршрут, агенты собрали важную информацию о наличии оккупационных войск на военном объекте. Было подмечено обильное количество персонала обслуги авиационной техники врага", – заявили в "Атеш", уверив, что ведут постоянное наблюдение за всеми известными военными объектами РФ в Крыму и передают полученную информацию "куда надо".

Они также призвали крымчан приблизить деоккупацию полуострова и пересылать координаты и фото с мест скоплений вражеских войск или военной техники в чат @Crimean_coordinator.

Напомним, ранее агенты "Атеш" проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод, а также пробрались на оборонные сооружения аэродрома "Гвардейское".

Кроме того, они зафиксировали перемещение редких установок "Град-1" на территории полуострова: таких с 1970-х было выпущено не более 600 единиц. Технику разгружали на железнодорожной станции в районе Евпатории и направляли к линии фронта.

"Благодаря систематическому уничтожению украинскими силами новых экземпляров реактивных систем залпового огня оккупантов, российское командование решилось на привлечение к боевым действиям более редких представителей семейства "Град". Всё это указывает на неспособность российского ВПК вести продолжительные боевые действия", – пришли к выводу в "Атеш".