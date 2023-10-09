В оккупированном Крыму зафиксировали перемещение редких установок 'Град-1': в 'Атеш' объяснили, что это значит. Фото

Российская террористическая армия начала перемещать во временно оккупированном Крыму реактивные системы залпового огня "Град-1". Редкие образцы вооружения были замечены в районе Евпатории.

Технику разгружали на железнодорожной станции и направляли к линии фронта. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Разгрузки РСЗО 9К55 "Град-1" с грузовых вагонов открытого типа зафиксировали на железнодорожной станции "Евпатория-товарная". После этого оккупанты начали подготавливать технику к транспортировке реактивных систем к линии фронта.

Стоит отметить, что украинские военнослужащие систематически уничтожают новые экземпляры реактивных систем залпового огня российской армии. Поэтому командование оккупантов решило привлечь к боевым действиям более редкие образцы РСЗО "Град". В "Атеш" подчеркнули, что такие решения российских оккупантов указывают на неспособность военно-промышленного комплекса страны-террориста России вести продолжительные боевые действия.

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Реактивная система залпового огня 9К55 "Град-1" представляет собой облегчённую версию БМ-21 "Град", которая массово используется в российской армии. В качестве базы используется грузовой армейский автомобиль ЗИЛ-131. На грузовой платформе автомобиля установлен станок с пакетом из 36 направляющих. В 1970-х годах Советский Союз выпустил не более 600 экземпляров РСЗО 9К55 "Град-1".

Напомним, защитники Украины за несколько суток отминусовали четверть сотни танков российской армии, действующей на Лиманском направлении фронта. Среди них оказался и "Владимир" – основной боевой танк третьего поколения Т-90.

Ранее сообщалось, что защитники Украины за сутки 8 октября ликвидировали 350 российских военных. С начала вторжения количество уничтоженной на украинской земле живой силы врага превысило уже 282 630 человек.

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