Оккупанты хотели пойти на штурм: защитники Украины показали, как отправляют захватчиков на 'концерт Кобзона'. Видео

Украинские воины на одном из направлений фронта отправили в ад очередную партию российских оккупантов. Захватчики попытались штурмовать позиции украинских воинов – и поплатились за это.

Быструю "карму" оккупантам обеспечили операторы дронов 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Видео впечатлений показали в Telegram-канале бригады.

"Очередная порция пушкинистов отправилась на кобзоновские концерты. Светлая мысль, что не надо было к нам лезть – пришла и в их головы. Но это была последняя мысль в их ничтожной жизни. И донесли им это мнение операторы БПЛА нашей бригады", – отметили военные. .

Штурмовать позиции защитников решили около 20 оккупантов, в атаку они отправились с двумя БТР-82. Однако украинские воины обеспечили им достойную "встречу" – и разбили штурмовую группу.

Уцелевшие же оккупанты попытались прятаться под сгоревшей и подбитой техникой, однако этот замысел оказался провальным: операторы БпЛА выслеживали и уничтожали захватчиков в одиночку.

Напомним, накануне, 16 апреля, украинские воины отминусовали за сутки 710 оккупантов, танки и артиллерию. За время полномасштабного вторжения потери РФ в живой силе достигли 456 050 человек.

Также враг недосчитался 4 танка, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 1 средства ПВО, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, 24 единиц автомобильной техники и автоцистерн и двух единиц специальной техники.