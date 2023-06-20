Оккупанты хотят мобилизовать мужчин на оккупированной части Запорожья на войну против Украины – ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированной части Запорожской области намерены отправлять мужчин на войну против Украины. Делать это планируют под ширмой создания "народного ополчения", в которое хотят привлекать граждан любого возраста и специальности.

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Впрочем, местные жители вступать в оккупационные "формирования" не спешат, поэтому не исключено, что на Запорожье устроят принудительную мобилизацию по образцу того, что уже произошло на Донетчине и Луганщине. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"По информации полученной от сети движения сопротивления на временно оккупированных территориях Запорожской области враг разработал алгоритм привлечения местного населения к "защите региона". В частности, лидер коллаборантов Запорожской области Евгений Балицкий объявил о создании "народного ополчения", куда на службу будут приниматься граждане любого возраста и любой специальности", – рассказали в ЦНС.

Впрочем, воевать против своего же государства желающих особо не находится. Не исключено, что захватчики начнут принудительную мобилизацию, как уже делали это на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там в частности принудительно мобилизовали и отправляли на фронт работников бюджетной сферы.

"Целью создания таких формирований является стремление военно-политического руководства России пополнить потери личного состава путем привлечения местного населения. Заметим, что такие действия являются международным преступлением, за которое коллаборанты понесут наказание", – пояснили в ЦНС.

Там также призвали украинцев на временно оккупированных территориях Украины внести свой вклад в деоккупацию захваченных врагом территорий и передавать Силам обороны Украины информацию о российских войсках. Сделать это можно из-за сопротивления телеграмм-бот.

Напомним, ранее в ЦНС сообщили, что в одних только временно оккупированных Олешках Херсонской области более 500 жителей Олешек погибли из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Захватчики отказали людям в эвакуации, ведь вывозили из затопленных зон только людей, получивших российские паспорта.

Тех же, кто отказался от аусвайса РФ, оккупанты бросали на смерть.