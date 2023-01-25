Оккупанты хотят создать на захваченных территориях Украины десятки колоний: появились подробности

Российские оккупанты планируют создать на захваченных территориях Украины более двадцати исправительных колоний. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ уже получила соответствующее поручение.

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Об этом идет речь в распоряжении правительства РФ № 97-р от 23 января 2023 года. В частности, ФСИН России поручено создать 12 колоний в террористической "ДНР" и еще 7 – в "ЛНР".

Также захватчики намерены открыть 3 исправительных учреждения на территории Херсонщины и 2 – Запорожской области, создать три лечебных исправительных учреждения и три исправительных центра.

Как отметил мэр Мелитополя Иван Федоров, захватчики превращают оккупированные территории в концлагерь. Более месяца назад они закрыли выезд из оккупированных регионов в подконтрольные Украине, а для перемещения между захваченными населенными пунктами требуют спецпропуска.

За 11 месяцев оккупации в плен к врагу попали тысячи мирных жителей. Только в подвалах Мелитополя оказались более 700 человек. Десятки из них брошены в тюрьмы и уже 10-11 месяцев о них ничего не известно.

"Оккупанты превратили сотни тысяч мирных людей в заложников, однако теперь тысячи из них сделают настоящими заключенными", – подытожил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, из российского плена ранее удалось освободить украинского журналиста, который находился в неволе полгода. Евгений Шибалов стал добровольцем в первые дни масштабного вторжения РФ.