Оккупанты хотят выйти на господствующие высоты на левом берегу Северского Донца: военный рассказал о ситуации. Карта

Российские захватчики пытаются выйти на господствующие высоты на левом берегу Северского Донца. Также оккупанты хотят взять под огневой контроль путь сообщения района Белогоровка и Северск.

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Об этом в эфире "Киев24" рассказал старший лейтенант Александр Кириллин. Он отметил, что стратегической целью врага есть выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

В то же время в Серебрянском лесничестве продвижения у россиян нет

"Что касается нашего участка в Серебрянском лесничестве то продвижения оккупационных войск нет. В этом большая заслуга слаженной работы всего подразделения, а также взаимодействие со смежными подразделениями. На нашем направлении все попытки врага под постоянным мониторингом. Дроны в постоянных поисках любых движений и мы делаем все, чтобы наши позиции оставались нетронутыми", – рассказал Кирилин.

Он добавил, что на протяжении 2023-2024 годов противник не оставлял цели осуществить рассечение группировки украинских сил и осуществить выход на господствующие высоты на левом берегу реки Северский Донец. Как отметил военный, для осуществления цели оккупанты не жалеют ни человеческого ресурса, ни техники.

Напомним, недавно нашим бойцам удалось уничтожить две колонны российских военных, которые пытались прорвать нашу оборону. В результате почти вся военная техника и живая сила захватчиков были ликвидированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Волчанска воины-пограничники дронами уничтожили семь военных РФ, состав горюче-смазочных материалов, наблюдательный пост и блиндажи российской оккупационной армии. Операцию провели "воздушные охотники" РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт".

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