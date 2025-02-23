ВСУ уничтожили две колонны оккупантов, пытавшихся прорвать нашу оборону: видео

Украинским защитникам удалось уничтожить две колонны оккупантов, пытавшихся прорвать нашу оборону. В результате, почти вся военная техника и живая сила российских захватчиков была ликвидирована.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале 10-й отдельной механизированной бригады. На кадрах можно наблюдать неудачное наступление путинской армии на украинскую землю.

"Великолепное утро, Хорошее восход. Но враг так не думает. Россияне решили осквернить день. Две колонны, 10 единиц бронетехники. Прекрасный день стал обыденным. Противник пытался пробить нашу оборону", – говорится в сообщении.

На видео видно, как две колонны техники по 5 единиц идут в наступление, наши защитники не теряя времени, начинают наносить удары. Штурм еще не начался, а враг уже хаотически суетится. Бронегруппа из первой колонны не может сориентироваться куда нужно ехать. Впоследствии враг начинает движение, но сразу ловит прилеты.

Вдали виднеется вторая колонна, которая активно идет вперед. Вооруженные силы Украины наносят сразу несколько попаданий по танку, но он продолжает движение. В результате еще нескольких ударов, бронемашина заезжает в посадку и останавливается. Другая техника пытается скрыться, но FPV-дроны не дают ей этого сделать. Посадка превращается в братскую могилу для россиян. Танк второй колонны россиян пытается форсировать реку, впоследствии БТР россиян забирает экипаж танка, некоторое время оккупанты нервно возятся и убегают.

Но Силы обороны просто так не отпустят, еще одно попадание и военная техника противника начинает гореть. Впоследствии арта отрабатывает по остаткам личного состава врага. В результате противник потерял 9 из 10 бронированных машин.

Напомним, в Волчанске бойцы-пограничники дронами уничтожили семь оккупантов, состав горюче-смазочных материалов, наблюдательный пост и блиндажи российской армии. Операцию провели "воздушные охотники" РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт". В ОСГВ "Хортица" отметили, что операторы БПЛА регулярно наносят урон противнику на этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ с помощью дронов в течение последних дней уничтожили на Лиманском направлении огромное количество российской техники. Операторы FPV 63 ОМБр не оставили врагу никакого шанса на спасение. Также на этом направлении впервые был уничтожен российский путепрокладчик БАТ-2.

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