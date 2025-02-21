На Лиманском направлении украинские военные уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2. Видео

Украинские воины с помощью дронов за последние несколько дней уничтожили на Лиманском направлении огромное количество вражеской техники. Операторы FPV 63-й ОМБр не оставили врагу ни одного шанса на спасение.

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В частности, конкретно на этом направлении впервые был уничтожен российский путепрокладчик БАТ-2. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

В ОСГВ "Хортица" отметили, что российские захватчики продолжают попытки прорвать украинскую оборону на Лиманском направлении. В частности, в последние дни они не раз пытались штурмовать украинские укрепления как пехотой, так и бронетехникой. И поплатились за это.

"За последние дни операторам FPV-дронов удалось уничтожить большое количество вражеской техники: МТ-ЛБ, два грузовика, пушку, "буханку", мотоцикл и впервые – путепрокладчик БАТ-2. От операторов наших FPV-дронов врагу не уйти!" – отметили в ОСГВ "Хортица", опубликовав кадры боевой работы 63-й ОМБр.

Очевидно, речь идет о первом уничтожении этого путепрокладчика именно на Лиманском направлении, поскольку только в январе о поражении такой техники отчитывались пограничники, фиксировались уничтоженные БАТ-2 на фронте и до того.

На видео 63-й ОМБр зафиксировано, как оператор с ювелирной точностью направляет FPV-дрон прямо в кабину путепрокладчика, после чего он взрывается.

БАТ-2 (аббревиатура от "бульдозер на артиллерийском тягаче") – это советский путепрокладчик, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения на базе тягача МТ-Т.

БАТ-2 предназначен для механизации инженерных работ при прокладке колонных путей, в подготовке и содержании военных дорог.

Путепрокладчик может перемещать грунт при устройстве переходов через овраги и рвы, обустраивать спуски к переправам, расчищать маршрут движения от кустарников, деревьев, пней, снега и камней, а также устраивать проходы в завалах, лесах и населенных пунктах.

Кроме того, БАТ-2 может укладывать блоки дорожно-мостовых конструкций, копать котлованы, устраивать проходы на местности, зараженной радиоактивными веществами.

Базовая машина оснащена рабочим оборудованием: бульдозерным, разрыхлительным, крановым, электрооборудованием, механизмом отбора мощности и гидроприводом.

До полномасштабного вторжения Украина эти машины использовала для гражданских потребностей: ликвидации последствий метели в Одесской и Николаевской областях в январе 2016 года, борьбы со снежными заносами в Смеле и окрестностях в начале 2018-го, а также с аналогичной целью в феврале 2021 года на Черниговщине.

Выпускался БАТ-2 малой серией, так что потеря каждой единицы для врага является ощутимым ударом. Особенно учитывая, что уничтоженная пограничниками машина не первая потеря россиян в этой технике.

Так, в июне 2022 года 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада уничтожила такую российскую машину артиллерийским огнем, а в начале сентября еще один БАТ-2 украинские воины захватили как трофей на Харьковщине.

Остатки еще одного уничтоженного БАТ-2 фиксировались вблизи Водяного на Угледарском направлении в феврале 2024 года. Эксперты тогда констатировали, что оккупанты пытались использовать его для разминирования, несмотря на то что машина для этого не предназначена и не оснащена.

Напомним, по данным Генштаба, накануне потери российских захватчиков составили 1280 человек убитыми и ранеными. Кроме того, украинские воины обезвредили 12 танков, 18 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, 4 реактивные системы залпового огня, 2 средства ПВО, 135 БПЛА оперативно-тактического уровня, 143 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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