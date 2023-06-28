Оккупанты хотят вывезти около 300 украинских детей "на отдых" в Чувашию – ЦНС

На временно оккупированной территории Запорожской области так называемая администрация запланировала депортацию около 300 детей в Чувашскую Республику (РФ). Заявляется, что несовершеннолетние якобы поедут "на отдых".

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Об этом сообщил Центр национального сопротивления на официальном сайте. Как известно, россияне не возвращают детей после их вывоза, прикрываясь военным положением в регионе. Этот режим еще осенью прошлого года незаконно ввел на ВОТ Украины кремлевский диктатор Владимир Путин.

"При этом российская сторона заблокировала выезд в Украину. Тем самым детей используют в качестве заложников, чтобы заставить уехать их родителей за ними", – отметили в ЦНС.

Там напомнили, что политика похищения детей для дальнейшей ассимиляции является признаком геноцида, поскольку направлена на уничтожение самоидентификации нации.

В Центре нацсопротивления уверены, что все, кто помогает или способствует похищению украинских детей, будут нести наказание за преступления против человечности.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее законный мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что из Бердянского района Запорожской области в РФ уже вывезли как минимум 48 украинских детей. Их депортировали вглубь России.

– Президент страны-агрессора Владимир Путин признал факт депортации украинских детей. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, диктатор попытался оправдать "спасением" несовершеннолетних "из зоны конфликта".

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