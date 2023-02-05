Оккупанты хотят вывезти украинских детей на "отдых" в Карелию – ЦНС

Захватчики планируют незаконно вывезти в Республику Карелия (РФ) детей из оккупированной украинской Луганской области. Чиновники страны-агрессора публично говорят об этом как об "отдыхе" несовершеннолетних на "курортах" региона.

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Центр национального сопротивления на официальном сайте сообщил, что такие объявления российские власти могут делать как для коррупционного списания бюджетных средств на "отдых детей", так и для более жутких целей. "Все больше появляется свидетельств о похищениях несовершеннолетних и торговле людьми", – отметили в ЦНС.

Там обратили внимание на недавно состоявшуюся встречу (31 января) спикера парламента Карелии Элиссана Шандаровича и главы так называемого "народного совета "ЛНР" Дениса Мирошниченко.

Шандарович возглавил делегацию, которая приехала на оккупированную территорию Луганска через границу страны-агрессора. Там он заявил, что уже подготовлен проект программы "отдыха детей" из "Луганской народной республики" в Республике Карелия. Чиновник утверждает, что несовершеннолетние будут заниматься "знакомством с природой, достопримечательностями" и пройдут "элементы профориентации".

Такие обещания представителя РФ – ложь, а принудительный вывоз или похищение населения (в том числе и детей), страной-оккупантом на свою территорию нарушает международное право.

ЦНС призвал жителей временно оккупированных территорий ни в коем случае не отправлять своих детей на какие-либо поездки, организованные незаконными российскими "администрациями".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее российские оккупанты устроили в школе Мариуполя пропагандистскую выставку "Словом и пулей", к которой привлекли переодетых в форму учеников.

– Тысячи маленьких украинцев пострадали из-за агрессии РФ. По состоянию на 28 января 2023 года российские военные преступники убили в нашей стране 459 детей – и это только цифры, которые удалось подтвердить Офису генерального прокурора. Реальная статистка намного выше.

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