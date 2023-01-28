Российские оккупанты убили 459 украинских детей, – ювенальные прокуроры

С начала полномасштабной войны российские военные преступники убили в Украине 459 детей. Еще сотни несовершеннолетних пострадали в результате российской агрессии.

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Стоит отметить, что эти цифры не окончательны, так как продолжается работа по установлению следов российских преступлений на временно оккупированных и освобожденных территориях. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По состоянию на утро 28 января более 1376 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 459 детей погибли и более 917 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего несовершеннолетних пострадали в Донецкой области – 441, Харьковской – 270, Киевской – 123, Херсонской – 85, Запорожской – 84, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 63.

Также ювенальные прокуроры сообщили, что в результате бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

Напомним, российская оккупационная армия нанесла удары по Херсону. Под вражеским огнем оказались роддом, школа и поликлиника.

Ранее сообщалось, что вследствие ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре, по подтвержденным данным, погибли двое детей. Это Максим Богуцкий и Мария Лебедь.