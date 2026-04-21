Оккупанты используют mesh-сети для управления дронами в реальном времени: Игнат раскрыл подробности

Российские войска меняют тактику применения ударных беспилотников, внедряя современные технологии управления. В частности, речь идет об использовании mesh-сетей, позволяющих координировать атаки в режиме реального времени.

Это существенно усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, российские оккупанты совершенствуют средства воздушного террора, внедряя новые подходы к управлению беспилотниками. Если раньше маршруты, скорость и высота полета ракет и дронов типа "Шахед" программировались заранее с учетом целей атаки и погодных условий, то теперь ситуация меняется.

Речь идет о применении так называемых mesh-сетей – технологии, при которой беспилотники взаимодействуют между собой и выполняют функцию ретрансляторов сигнала. В такой системе каждый дрон может передавать сигнал другому, формируя единую сеть связи.

"Mesh-сеть - это когда беспилотники взаимодействуют друг с другом, являются своеобразными ретрансляторами, то есть передают сигнал друг от друга. Оператор на территории России может благодаря этой сети управлять тем или иным беспилотником в реальном времени, направлять его на тот или иной объект", – пояснил он.

Игнат отметил, что уже зафиксированы случаи, когда дроны типов "Шахед" и "Гербера" управлялись оператором целенаправленно и атаковали не только стационарные, но и подвижные объекты. Среди таких целей – автомобили, мобильно-огневые группы и железнодорожный транспорт.

По его словам, появление таких технологий создает новые серьезные вызовы для украинской системы противовоздушной обороны. В то же время специалисты уже работают над соответствующими решениями, чтобы эффективно противодействовать обновленным угрозам.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 21 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и баллистические ракеты. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 117 целей.

В ночь на 21 апреля российские войска устроили массированную атаку на Сумы. В результате ударов вражеских дронов-камикадзе по городу повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили, вспыхнули пожары. Известно как минимум о 15 пострадавших, среди них – 3 детей.

