Оккупанты атаковали Украину ракетами и БПЛА: силы ПВО сбили 117 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 21 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и баллистические ракеты.

Видео дня

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 117 целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 143 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, – ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк, более 80 из них – "Шахеды".

Также российские войска запустили ночью по Украине баллистические ракеты Искандер-М с территории Курской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Последствия в регионах

Военные российской оккупационной армии в очередной раз нанесли удары по Днепропетровщине. Под атакой оказались два района области – Никопольский и Синельниковский.

В результате обстрела пострадали четыре человека, также зафиксированы разрушения частных домов и пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 апреля российские войска устроили массированную атаку на Сумы. В результате ударов вражеских дронов-камикадзе по городу повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили, вспыхнули пожары. Известно как минимум о 15 пострадавших, среди них – 3 детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!