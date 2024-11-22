Оккупанты используют заградительные отряды на Запорожском направлении: в 'Атеше' раскрыли подробности

Партизанское движение "Атеш" заявило, что подразделения 394 мотострелкового полка России совершили штурм позиций Сил обороны Украины в лесополосах между н.п. Новодаровка и Ровно на Запорожском направлении. Для того чтобы у оккупантов не было возможности отступить, их же военные применили заградительные отряды.

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Об этом сообщил агент движения "Атеш" в Telegram. Такие поступки еще раз подтверждают жестокие действия русской армии к своим бойцам.

"Для предотвращения отступления своих штурмовых групп противник задействовал заградительные отряды – жестокая тактика, демонстрирующая их готовность жертвовать своими же солдатами ", – написано в сообщении.

По словам партизанского движения, такие поступки не только нарушают все правила ведения войны, но и свидетельствуют об истинном отношении командования к своим военнослужащим.

"Мы следим за ситуацией и передаем всю информацию Силам обороны Украины. Призываем российских военнослужащих совершить возмездие над своим командованием", – резюмировали в "Атеш".

Напомним, что на временно оккупированной территории Севастополя россияне строят новые оборонительные сооружения, чтобы оградить бухты и корабли от украинских безэкипажных катеров-камикадзе. Это указывает на желание оккупантов вернуть свои корабли в порт.

Как сообщал OBOZ, российские оккупационные силы усиливают контроль над железной дорогой в Крыму. Так они пытаются предотвратить диверсии в Евпатории. Отмечается, что значительно увеличилась численность дежурящих военнослужащих на этих объектах.

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