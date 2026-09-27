Оккупанты испытывают новый реактивный двигатель на "Герань-4" – военный эксперт

Возле Одессы заметили российский дрон, который двигался с необычно высокой скоростью. Сначала беспилотник летел со скоростью около 250 км/ч, а затем резко разгонялся до 800 км/ч.

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После этого скорость дрона снизилась примерно до 500 км/ч. Военный эксперт Александр Коваленко предположил, что оккупанты могут тестировать новый реактивный двигатель на "Герань-4".

Возле Одессы заметили дрон с необычной скоростью

По словам Коваленко, странный "Шахед" зафиксировали в районе Одессы. Беспилотник сначала двигался со скоростью около 250 км/ч, однако впоследствии резко набрал скорость до 800 км/ч.

После этого скорость дрона снизилась примерно до 500 км/ч. Именно такая динамика полёта, по мнению эксперта, может свидетельствовать об испытаниях новой силовой установки.

"Могу ошибаться, но, судя по всему, оккупанты тестируют новый реактивный двигатель на "Герань-4", – отметил Коваленко.

Оккупанты могут испытывать новую модификацию

Эксперт подчеркнул, что модернизированные "Шахеды", тактика их применения и другие средства атак Россия в первую очередь испытывает на Одессе и в области.

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"Думаю, ни для кого уже не является открытием, что модернизированные "Шахеды", тактику их применения и другие средства террора в первую очередь тестируют на Одессе и в области", – заявил он.

В то же время Коваленко обратил внимание на проблему, которую может создавать дальнейшее увеличение скорости таких дронов.

Скорость может достигать 800 км/ч

По словам эксперта, украинская сторона еще не масштабировала эффективный инструмент противодействия средствам, движущимся со скоростью 500–600 км/ч, тогда как уже может появиться угроза со скоростью до 800 км/ч.

"Что тут скажешь, мы ещё не масштабировали эффективный инструмент противодействия средствам со скоростью 500–600 км/ч, а тут на горизонте уже 800 км/ч?" – отметил Коваленко.

В то же время официально подтвержденных данных о том, что зафиксированный возле Одессы дрон действительно проходил испытания нового реактивного двигателя, в предоставленном сообщении нет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия в следующем году планирует потратить 12 миллиардов долларов на производство реактивных дронов и баражирующих боеприпасов. Такая огромная сумма пойдет только на эту одну категорию оружия.

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