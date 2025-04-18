Оккупанты из 80-й мотострелковой бригады на Херсонщине массово отказываются от продления контрактов – 'Атеш'

Военнослужащие армии РФ, находящиеся на временно оккупированной территории Херсонской области, массово отказываются от продления контрактов. Военные преступники заявляют, что больше не хотят идти на фронт.

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Такая ситуация наблюдается в рядах российской 80-й отдельной мотострелковой бригады. Об этом сообщает военное и партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами.

"Практически никто не хочет оставаться в зоне боевых действий. Люди истощены, запуганы и полностью разуверились", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на отказ воевать россиян из 80-й ОМСБр ВС РФ содвинули постоянные потери и полное равнодушие со стороны командования. Они утверждают, что это "сделало службу невыносимой даже для самых лояльных".

По данным "Атеш", в связи с ситуацией в российской бригаде была сформирована специальная комиссия, которая должна расследовать причины массовых отказов и подготовить материалы для наказания командования части.

Согласно открытым данным, указанное формирование армии РФ входит в состав 14-го армейского корпуса объединенного стратегического командования Северный флот. Пункт постоянной дислокации 80-й ОМСБр – поселок Алакуртти Мурманской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агент движения "Атеш", находящийся в рядах 80-й ОМСБр ВС РФ, рассказал о запрете оккупантам на Херсонщине пользоваться смартфонами. В частности, командование российского 14-го армейского корпуса приказало всем подразделениям до 15 апреля полностью отказаться от мобильной связи и перейти на проводную.

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