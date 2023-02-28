Оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Никополю, есть разрушения. Фото

В ночь на вторник, 28 февраля, российские военные трижды обстреляли город Никополь на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии. В результате обстрела есть разрушение, однако, к счастью, никто из людей не пострадал.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской военно-гражданской администрации Сергей Лысак. По его информации, в городе повреждены отель, частные дома, хозяйственное сооружение, авто и оборваны линии электропередач (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Этой ночью враг трижды бил по Никополю из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения. В городе повреждена гостиница, три частных дома, хозяйственное сооружение и авто. Оборванные линии электропередач", – написал Сергей Лысак в Telegram-канале.

Он также напомнил, что у Украины непобедимая армия и призвал жителей области не падать духом.

Это уже четвертый значительный обстрел Никополя в феврале 2023 года. Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 12 февраля российские террористы устроили артиллерийский обстрел города. В результате обстрела погибла 53-летняя женщина.

В ночь на 25 февраля российская оккупационная армия 9 раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказались Никополь и Марганец. Россияне нанесли населенным пунктам значительные разрушения, хоть, к счастью, обошлось без жертв.

А в ночь с 25 на 26 февраля оккупанты обстреляли Никопольщину 17 раз. Под вражеский огонь попали Никополь, Марганецкая и Мировская общины. Люди не пострадали, но есть разрушения.

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