Оккупанты изменили логистические маршруты возле Мариуполя после атак Сил обороны: что известно

Систематические украинские удары по автомобильным и железнодорожным артериям на оккупированных территориях существенно нарушили логистику российской армии. Однако полностью парализовать движение транспорта врага пока не удалось

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Военная логистика армии РФ замедлилась и изменилась, ведь оккупанты изменили маршруты. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Проблемы с логистикой армии РФ

По его информации, путинские войска максимально пытаются избежать трассы Новоазовск-Мариуполь и Донецк-Мариуполь/Бердянск. Для этого оккупанты используют другие объездные пути.

Сейчас военная логистика врага переключилась на другие сообщения: Мариуполь – Мелекино – Ялта – Урзуф – Бердянск – Осипенко – Андреевка – дальше по локальным дорогам Токмак / Мелитополь; Бердянск – Каменка – Розовка – Хлебодаровка – Волноваха; Мариуполь – Никольское – Розовка – Каменка – Осипенко – Бердянск.

Кроме того, враг активно использует локальные дороги, в частности в Мангушском районе в районе сел Демьяновка, Камышеватое, Стародубовка, Захаровка; в Никольском районе – Боевое.

Андрющенко заявил, что такие изменения логистики позволяют оккупантам перемещать транспорт, личный состав и вооружение с потерей времени и удлинением расстояния. По его словам, враг выбрал относительно безопасные маршрутки в сопровождении мобильных огневых групп или под их прикрытием.

Напомним, российское военное командование вынуждено пойти на радикальные меры из-за регулярных и точных ударов украинских сил по ключевым логистическим узлам. Движение военных грузов по главным автомагистралям, связывающим материковую Россию с оккупированным Крымом полностью заблокировано.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины без привлечения особого внимания в информационном пространстве проводят операцию по изоляции Крыма и юго-западного фланга фронта. В случае успеха, это может привести к самоизоляции полуострова и превращению его из военного плацдарма, места "проекции силы" страны-агрессора России в неподъемную проблему для Кремля.

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