Российская армия пытается любыми средствами остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Оккупанты сменили тактику и теперь поджигают свои минные поля.

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Об этом пишет The New York Times.

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Зазначається, що російські загарбники заливають легкозаймистою речовиною території, де розташовані мінні поля. При спробах розмінування окупанти скидають з дронів гранати, "викликаючи море вогню та вибухів".

Водночас, пише NYT, російські позиції укріплені також добре облаштованими траншеями.

Рушійною силою ЗСУ у цьому наступі є сотні невеликих штурмових груп. Найчастіше вони складають від восьми до десяти солдатів. Кожна з таких груп має окремі конкретні завдання: атакувати траншеї, лісосмуги чи будинки.

"Захоплені російські укріплення, що вціліли, служать українцям базою для планування свого наступного кроку", — зазначає The New York Times.