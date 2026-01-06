Оккупанты изменили тактику применения дронов по Запорожью: что известно

Российские оккупанты изменили тактику применения беспилотников во время атак на Запорожье. Таким образом, ударные беспилотники типа "Шахед" начали запускать на значительно меньшей высоте, чем раньше.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, сейчас оккупанты применяют "Шахеды" на высоте около 250 метров, тогда как раньше запуски осуществлялись на уровне 3000-4000 метров.

Россияне регулярно корректируют тактику использования различных видов вооружения. В частности, ранее дроны "Шахед" и "Молния" запускали по руслу Днепра, однако сейчас этот маршрут не используется. Начальник ОВА подчеркнул, что враг пытается находить слабые места в обороне, тогда как украинская сторона – в его тактических решениях.

Кроме того, по словам Федорова, в Запорожье пока долетает менее 10% дронов типа "Молния", которые запускают оккупанты. В отдельные дни силам обороны удавалось сбивать десятки таких беспилотников, что, по его словам, является результатом масштабной и системной работы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российская армия отказалась от равномерных обстрелов всей территории Украины и перешла к тактике сосредоточенных воздушных атак на отдельные направления. Таким образом РФ пытается истощить систему противовоздушной обороны и усилить эффект от применения большого количества средств поражения.

Также в воскресенье, 4 января, украинские военными впервые за время войны столкнулись с "Шахедом", на борту которого установлен ПЗРК "Игла". Беспилотник также оснащен камерой и радиомодемом, а пуск ракеты осуществляет оператор, который дистанционно управляет дроном.

