Оккупанты изменили тактику применения 'Шахедов' для ударов по Украине: Наев рассказал, почему дроны сложно сбить

В последнее время оккупанты изменили тактику применения ударных дронов типа Shahed. В частности, противник стал использовать их преимущественно в ночное время и на предельно малых высотах, постоянно меняя построение маршрутов.

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Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина. Он отметил, что оккупанты применяют дроны с учетом рельефа местности.

Сложность сбивания беспилотников состоит в том, что невозможно точно спрогнозировать их маршрут для эффективного реагирования мобильными огневыми группами. Поскольку в последнее время их обнаруживают обычно акустическими методами (звук двигателя), то определить направление их полета ночью довольно трудная задача.

"При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздушном пространстве, это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться. Преимущество имеют обычно комплексы, которые самостоятельно обнаруживают воздушные цели с помощью РЛС", – рассказал Наев.

Как отмечается, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в целом россияне уже выпустили не менее 1961 беспилотный летательный аппарат "Шахед" по территории Украины. В то же время, ранее представители военной разведки отмечали, что контракт с Ираном предусматривал поставки около 1750 единиц этих дронов. Наев рассказал, заключила ли Россия контракт на новые поставки "Шахедов" из Ирана или уже стала использовать те шахеды, которые планировала производить на своем заводе.

"По имеющимся данным, контракты еще до конца не выполнены. У нас есть информация, что Российская Федерация ведет переговоры о поставках, как новых партий "шахедов", так и других видов беспилотных летательных аппаратов именно иранского производства. Насколько удается Российской Федерации наладить у себя производство "Очень много заявлений, но пока не установлено столь массовое серийное изготовление "шахедов" на территории России", – уточнил командующий Объединенными силами ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия вполне может прибегнуть к обстрелам Украины на День Независимости, 24 августа, как и в любой другой день. В то же время, защитники украинского неба будут продолжать контролировать ситуацию, предупреждать об угрозах и реагировать на них.

Также издание The Times со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным полковника ВСУ написало, что вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны. Она состоит из ЗРК Patriot, Nasams и IRIS-T, однако, Украина должна продолжать совершенствовать свою защиту от вражеских атак.

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