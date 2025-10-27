Оккупанты, которые попали в Покровск, не пытаются закрепиться: 7-й корпус ДШВ рассказал о планах врага и 'зачистке' противника в городе

Группы российских оккупантов смогли просочиться в Покровск Донецкой области и скопиться в разных частях города. Однако эти захватчики не пытаются закрепиться в населенном пункте – они намерены продвинуться дальше на север.

Об этом сообщила пресс-служба 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВС Украины. О ситуации в Покровске по состоянию на 09:00 понедельника, 27 октября, воины рассказали в Telegram-канале.

Что известно о замысле российских боевиков

Защитники города подчеркнули, что у противника нет полноценного контроля ни над одним из районов Покровска, потому что такой задачи вражеские группы ДРГ и малые пехотные группы и не получали.

"Оккупанты, которые попали в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет распылить силы нашей обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город", – объяснили в 7-м корпусе ДШВ.

По состоянию на утро 27 октября в Покровске продолжались городские бои. Украинские воины осуществляли активное противодействие захватчикам.

Последние имели возможность вести наблюдение за перемещениями как в Покровске, так и в Мирнограде. Соответственно, ротация личного состава – затруднена и происходит с существенными задержками, а логистика – ограничена.

"При доставке необходимой провизии используются как воздушные, так и наземные дроны", – отметили военнослужащие.

Вместе с этим ВС РФ не прекращали классические массированные штурмовые действия по всей полосе обороны 7-го корпуса. Боевики государства-агрессора пытаются сломать нашу защиту, приблизить линию разграничения к Покровску и Мирнограду и постепенно устанавливать полноценный контроль над кварталами обоих городов.

На днях оборону населенного пункта усилили новыми подразделениями: штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами БПЛА и другими составляющими Сил обороны Украины.

"Наращиваем применение зенитных дронов и ситкометов против вражеских Mavic. Дополнительно дистанционно минируем пути просачивания противника", – отчитались десантники.

В течение 25-26 октября воины уничтожили в Покровске около 40 россиян.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация в районе города Покровск сложная, ведь там россияне сосредоточили свою основную ударную группу. В населенном пункте есть вражеские диверсионно-разведывательные группы.

– В ГШ ВСУ сообщали, что противник, за счет использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!