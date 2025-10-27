Оккупанты, которые попали в Покровск, не пытаются закрепиться: 7-й корпус ДШВ рассказал о планах врага и "зачистке" противника в городе
Группы российских оккупантов смогли просочиться в Покровск Донецкой области и скопиться в разных частях города. Однако эти захватчики не пытаются закрепиться в населенном пункте – они намерены продвинуться дальше на север.
Об этом сообщила пресс-служба 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВС Украины. О ситуации в Покровске по состоянию на 09:00 понедельника, 27 октября, воины рассказали в Telegram-канале.
Что известно о замысле российских боевиков
Защитники города подчеркнули, что у противника нет полноценного контроля ни над одним из районов Покровска, потому что такой задачи вражеские группы ДРГ и малые пехотные группы и не получали.
"Оккупанты, которые попали в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет распылить силы нашей обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город", – объяснили в 7-м корпусе ДШВ.
По состоянию на утро 27 октября в Покровске продолжались городские бои. Украинские воины осуществляли активное противодействие захватчикам.
Последние имели возможность вести наблюдение за перемещениями как в Покровске, так и в Мирнограде. Соответственно, ротация личного состава – затруднена и происходит с существенными задержками, а логистика – ограничена.
"При доставке необходимой провизии используются как воздушные, так и наземные дроны", – отметили военнослужащие.
Вместе с этим ВС РФ не прекращали классические массированные штурмовые действия по всей полосе обороны 7-го корпуса. Боевики государства-агрессора пытаются сломать нашу защиту, приблизить линию разграничения к Покровску и Мирнограду и постепенно устанавливать полноценный контроль над кварталами обоих городов.
На днях оборону населенного пункта усилили новыми подразделениями: штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами БПЛА и другими составляющими Сил обороны Украины.
"Наращиваем применение зенитных дронов и ситкометов против вражеских Mavic. Дополнительно дистанционно минируем пути просачивания противника", – отчитались десантники.
В течение 25-26 октября воины уничтожили в Покровске около 40 россиян.
– Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация в районе города Покровск сложная, ведь там россияне сосредоточили свою основную ударную группу. В населенном пункте есть вражеские диверсионно-разведывательные группы.
– В ГШ ВСУ сообщали, что противник, за счет использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих.
