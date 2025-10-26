'В городе есть ДРГ, жесткие бои': Зеленский рассказал, что происходит в Покровске

У Сил обороны Украины есть успехи в Мирноградской громаде на Покровском направлении, где российским оккупантам противостоит 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада ДШВ ВСУ. Сейчас каждый такой результат – это чрезвычайно сложно, но чрезвычайно важно.

В целом ситуация в районе города Покровск непростая, ведь там россияне сосредоточили свою основную ударную группу. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам вечером 26 октября. Соответствующее видео опубликовано пресс-службой ОП в YouTube.

Что происходит в Покровске

Сильное давление противника вызвало сложную ситуацию и в самом городе, и в соседних районах. Зеленский сообщил, что продолжаются тяжелые бои на подступах к Покровску; в населенном пункте есть вражеские диверсионно-разведывательные группы. Кроме этого, трудно с логистикой.

"Но надо и дальше уничтожать оккупанта, надо и дальше наносить россиянам как можно больше потерь. Российские планы их наступательной кампании за десять месяцев этого года в очередной раз были развалены благодаря смелости именно наших воинов, и все сроки, которые им Путин определял, российская армия не выдержала, и это не впервые.

Много сделано в рамках Добропольской операции. В этих районах есть и существенное пополнение "обменного фонда" для Украины", – проинформировал президент.

Он поблагодарил каждого солдата, сержанта и офицера, которые воюют на Донетчине. "Благодаря вашей силе, украинские воины, мир и в дальнейшем имеет силу, имеет мотив давить на Россию за эту войну", – подчеркнул глава государства.

В Генштабе ВСУ сообщили о просачивании малых пехотных групп врага в Покровск

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил 26 октября сообщала, что в Покровске продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БПЛА.

"Противник, за счет использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих... Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке прекращаются путем проведения контрдиверсионных мероприятий", – заверило командование.

Украинские защитники ежедневно осуществляют комплексные мероприятия с целью стабилизации обстановки, поиска, уничтожения или взятия в плен российских оккупантов, которые проникли в город.

Как ранее писал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский во время выезда на Покровское направление подчеркнул недопустимость искажения оперативной информации и предупредил командиров о жестких последствиях за замалчивание правды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!