Оккупанты массированно атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру Одесщины: возникли пожары. Фото

В ночь на 4 ноября российская террористическая армия снова атаковала Одесскую область. Целью обстрела стала энергетическая и портовая инфраструктура региона.

Для террора россияне применили десятки дронов-камикадзе. Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия вражеских ударов

По информации областной власти, ночью российские войска запустили по Одесской области две массированных волны БПЛА. Несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство вражеских целей, было зафиксировано попадание в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры.

В результате ударов возникли пожары. Повреждены дорожные покрытия, производственные сооружения и оборудование. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Целью террористов был Измаил

В Одесской областной прокуратуре уточнили, что враг массированно атаковал Измаил. Правоохранители подтвердили, что в результате вражеских обстрелов повреждены объекты портовой и энергетической инфраструктуры. На месте работают прокуроры и полицейские.

При процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют территориальные подразделения полиции.

Напомним, в ночь на 4 ноября военные российской оккупационной армии атаковали Днепропетровскую область. В результате удара погибла женщина, еще 8 человек пострадали, среди них – двое детей.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия в ночь на 4 ноября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed, а также баллистические ракеты. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 92 БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 ноября российские военные в очередной раз ударили по Днепропетровской области. Из-за обстрелов один человек погиб, среди пострадавших есть ребенок. Кроме того, в течение дня оккупанты атаковали Павлоград, Никополь, а также Покровскую, Мировскую и Марганецкую громады.

