Оккупанты массированно обстреляли Херсонщину: есть жертвы, ранены полицейские и волонтер Красного Креста. Фото

Военные российской оккупационной армии в очередной раз нанесли удары по ряду регионов в Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли пять человек, почти 30 – получили ранения.

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Среди пострадавших – правоохранитель и волонтер Красного Креста. Подробности, по состоянию на утро 6 июня, рассказали в полиции Херсонской области.

"На Херсонщине в результате российских обстрелов пять человек погибли и 28 ранены, среди пострадавших – полицейские и волонтер общества Красного Креста", – говорится в сообщении.

Что известно об атаке РФ

Как отмечается, оккупанты в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области. Враг применил артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, тактическую авиацию и беспилотники различных типов.

В Посад-Покровском в результате удара дрона типа "Shahed" по автозаправочной станции возник масштабный пожар, который ликвидировали спасатели ГСЧС. В результате взрыва погибла 35-летняя работница АЗС, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

В Чернобаевке FPV-дрон повредил отель и пять автомобилей, также ранения получил 50-летний волонтер Красного Креста Украины.

Войска РФ атаковали FPV-дроном Дудчаны, в результате чего 66-летний местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Камышанах из-за артиллерийского обстрела поврежден частный дом, а 49-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, ушиб грудной клетки и острую стрессовую реакцию.

В Белозерке в результате удара из РСЗО в больницу госпитализировали 62-летнего мужчину и 61-летнюю женщину с минно-взрывными травмами и сотрясением мозга.

В Федоровке FPV-дрон атаковал автомобиль, ранив 50-летнего водителя, который получил многочисленные травмы, также повреждены транспорт и магазин.

В Никольском из-за артобстрела пострадал 51-летний мужчина, которому ампутированы пальцы руки.

В Корабельном районе Херсона в результате атак дронов ранены два человека, повреждены жилые дома и транспорт.

"По жилым кварталам армия РФ била из артиллерии. Под удар попал 64-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму, контузию. Повреждены магазин, два гаража, автомобиль. В Центральном районе в результате ударов дронами типа "FPV" пострадали женщина и трое мужчин, а также пятеро сотрудников полиции. У всех диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, огнестрельные осколочные ранения различных частей тела. Повреждено административное здание, два многоквартирных дома, автомобиль", – отмечается в сообщении.

В Днепровском районе в результате атак FPV-дронами повреждены многоквартирный и частный дома. В медицинской помощи нуждалась 50-летняя женщина, которую госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочным ранением лица.

Из-за артиллерийских обстрелов повреждены два многоквартирных дома, также в результате сброса взрывчатки с БпЛА получил повреждения автомобиль. Еще один ударный беспилотник вызвал разрушение многоквартирного дома и транспортного средства.

Кроме того, российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Новорайской и Миловской громадам, где повреждены два учебных заведения и детский сад.

В Нововоскресенском в результате атаки дронов повреждены магазин, кафе и автомобиль, а в Борозенском FPV-дрон поразил амбулаторию и служебный автомобиль полиции.

В Нововоронцовке артобстрел привел к повреждению двух частных домов.

"Кроме этого, стало известно о гибели в многоквартирном доме Днепровского района Херсона пожилых мужчины и двух женщин", – отмечается в сообщении.

На местах ударов работали экстренные службы, которые документировали и устраняли последствия атак.

Напомним, утром 6 июня российские войска атаковали Запорожье. В облцентре раздавались взрывы, враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры и промышленности. В результате вражеского террора погибли два человека, есть также пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, также оккупанты массированно обстреляли Донецкую область. По состоянию на утро 6 июня известно о шести погибших и по меньшей мере 17 раненых. Больше всего пострадали населенные пункты Краматорского и Покровского районов.

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